В Госдуме назвали причину возможного отступления ВС России из Работино Депутат Журавлев: ВС России могли уйти из Работино из тактической необходимости

Фото: МО РФ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России могли отступить из Работино исходя из тактической необходимости. Парламентарий не исключил, что ВС РФ отошли на заранее подготовленные позиции.

Предположу, что Работино удерживали столько, сколько было тактически необходимо. Не зря строили серьезные укрепрайоны, которые, к слову, находятся от нынешней линии фронта еще довольно далеко. Не исключаю, что к ним и отступили, на заранее подготовленные позиции, — считает Журавлев.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что российские войска оставили населенный пункт Работино. В эфире программы «Соловьев LIFE» он подчеркнул, что такое решение было принято из-за отсутствия возможности окопаться на данной территории. Глава региона также отметил, что отход был тактическим. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Военэксперт Алексей Суконкин предположил в беседе с NEWS.ru, что вероятный уход российских сил из Работино не ухудшит позиций ВС РФ на линии боевого соприкосновения и не даст ВСУ никаких преимуществ. Собеседник не исключил, что населенный пункт находится в серой зоне и за него идут бои.

Кроме того, военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что часть населенного пункта Работино находится в серой зоне. Он не исключил, что ВСУ занимают западную часть Работино, а российские силы — южную. По его словам, стороны периодически переходят в наступление.