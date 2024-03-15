В Госдуме назвали ответственного за обстрелы российских городов Депутат Соболев назвал генерала США Агуто ответственным за обстрелы городов РФ

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Антонио Агуто

За обстрелы российских городов отвечает не президент Украины Владимир Зеленский, а генерал армии США Антонио Агуто, который курирует действия украинских войск, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Государственной думы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, президент США Джо Байден отправил в Киев человека, который сейчас полностью контролирует ВСУ.

Безусловно, за это отвечает даже не Зеленский. За это конкретно отвечает тот генерал США (Антонио Агуто. - NEWS.ru), который курирует действия всех Вооруженных сил Украины. Он напрямую отвечает за это, он их планирует. Байден как глава государства отправил туда человека, который курирует, контролирует действия, - сказал Соболев.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет ранее заявил, что приезд на Украину станет для Агуто билетом в один конец. По его словам, поездка в Киев поставит крест на карьере американского генерала. Парламентарий напомнил, что в последние годы многие политики и наемники приезжали на Украину, но одни из них были «выброшены на свалку истории», а другие — «давно гниют в земле».

Военный обозреватель Алексей Суконкин считает, что визит Агуто не изменит ситуацию для украинских войск из-за отсутствия у Украины необходимой материально-технической базы. По мнению эксперта, любая новая стратегия ВСУ на линии боевого соприкосновения обречена на провал. Как отметил Суконкин, у украинской армии также нет необходимого количества мотивированных и обученных бойцов.