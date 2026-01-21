Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 14:23

В Госдуме дали совет учителю из Псковской области с низкой зарплатой

Депутат Бессараб: учителю из Псковской области можно взять классное руководство

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Учитель Артем Лапин из Псковской области имеет возможность взять на себя классное руководство для повышения доходов, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так она прокомментировала слова Главы Печорского муниципального округа Валерия Зайцева, который посоветовал Лапину, пожаловавшемуся на низкую зарплату, больше работать. Парламентарий добавила, что преподаватель может перейти на полную ставку.

Здесь можно выразить двоякое мнение. Прежде всего хотелось бы отметить указ президента [№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»] еще с 2012 года, который предписывает, что средняя заработная плата педагогов должна составлять 100% от средней заработной платы по региону. Если здесь 0,4 или 0,39 ставки, мы понимаем, что это узкоспециализированная преподавательская должность, именно преподаватель физики. Но это не значит, что учитель не востребован. Педагог может взять классное руководство, например, за которое дополнительно доплачивают, либо выйти на полную ставку, — высказалась Бессараб.

Она подчеркнула, что необходимо учитывать, как регулировать ситуацию, когда другой учитель работает на полную ставку и получает доход, который требует преподаватель, работающий на 0,39 ставки. Кроме того, по ее словам, педагогическая деятельность предполагает значительно меньшие рабочие часы по сравнению с другими профессиями из-за высокой психоэмоциональной нагрузки.

Затраты человека, работающего на такой должности, действительно высокие, но нормы труда другие. Если воспитатель детского сада работает 36 часов в неделю, то учитель — 18 часов. Это полная ставка. Я не могу сказать, кто прав, а кто виноват. Возможно, ответ [Зайцева] был неполным. Может быть, человек хочет работать, и ему стоит предложить какую-то дополнительную нагрузку. Возможно, ему это не предложили. Нужно посмотреть на конкретный случай, — резюмировала Бессараб.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил повысить зарплаты учителям до 200 тыс. рублей в месяц. По его словам, это позволит педагогам обеспечить себе базовые потребности.

учителя
зарплаты
депутаты
Псковская область
