В ГД возмутились разрешению МЧС открывать детские кружки в подвалах Депутат Останина: детские кружки не должны находиться в опасных для здоровьях помещениях

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Разрешение МЧС России открывать детские кружки и рестораны в подвалах и на цокольных этажах является отступлением от норм, которые всегда были свойственны российским людям и властям – все лучшее детям, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Она призналась, что удивлена подобному заявлению. Глава комитета выразила мнение, что у детей обязаны быть самые лучшие места для кружков и секций, которые ни в коем случае не должны находиться в опасных для жизни и здоровья помещениях.

Если у нас лучшее только чердаки и подвалы, а гей-клубы у нас разрешены в самых лакомых местах, то грош цена заботе властей о детях. Я категорически против этого, считаю, что у детей должны быть самые лучшие места для кружков и секций. Я удивлена такому заявлению МЧС. Это опасные для жизни и здоровья детей помещения. Эстетика тоже важна. Как, например, можно научиться бальным танцам в подвальном помещении? Это общечеловеческая культура, в этой части я не понимаю людей, которые пошли на такие меры, — сказала Останина.

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что ведомство разрешило открывать детские кружки и рестораны в подвалах и на цокольных этажах. По его словам, правила противопожарного режима разрешили данную ситуацию — если у людей есть проектная документация, то они смогут рассчитать соответствующие риски, подать соответствующую декларацию и использовать их под устройство помещений, но нужно соблюсти все требования.