В Госдуме сообщили, заберут ли приемных детей у трансперсон Толстой: у сменивших пол до введения запрета таких вмешательств останутся приемные дети

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У трансперсон, сменивших пол до вступления в силу закона о запрете медицинских вмешательств по смене пола, останутся права на усыновленных детей, включая опекунство над ними, заявил в разговоре с ТАСС вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, принятый Госдумой закон не имеет обратной силы.

Обратной силы у нас закон не имеет. Все, что касается всех двух с лишним тысяч случаев, когда это было сделано, в соответствии с приказом Минздрава обратно не отзывают ничего, — сказал Толстой.

Он добавил, что аннулирования брака также не будет. Расторгнуть союз можно будет по согласию сторон или если одного из супругов «ввели в заблуждение».

Госдума за два дня провела второе и третье чтения законопроекта, который ограничивает право на хирургическую коррекцию пола и изменение гендерных маркеров в документах. Одобренный в Думе документ запрещает осуществление процедуры смены пола, за исключением случаев, когда вмешательство необходимо для лечения врожденных аномалий. Также рекомендовано при адаптации Международной классификации болезней (МКБ) 11-го пересмотра сохранить классификацию из МКБ-10, где патологизированы состояния, связанные с гендерными и сексуальными предпочтениями.