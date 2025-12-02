В ГД рассказали о законопроекте про особо охраняемые природные территории Депутат Говырин: участки в составе особо охраняемых территорий не будут изымать

Внесенный в Госдуму законопроект об особо охраняемых природных территориях гарантирует, что участки, входящие в состав ООПТ, не будут изыматься, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, инициатива также предполагает изменение процедуры перевода земель в категорию охраняемых.

Правительство внесло в Госдуму проект закона, который меняет обращение с землями внутри особо охраняемых природных территорий. Он рассчитан на вступление в силу с 1 января 2027 года и описывает, как будут включать в ООПТ сельхозземли и что произойдет с участками внутри заповедников и национальных парков. Законопроект дополняет закон об особо охраняемых природных территориях новой нормой. В ней указано, что земли сельхозназначения и участки из их состава можно включать в границы федеральных ООПТ без изъятия у собственников и арендаторов, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что второй пакет поправок предусматривает автоматическое присвоение статуса особо охраняемых земель всем участкам, попадающим в границы федеральной ООПТ и не подпадающим под исключения. По словам депутата, этот статус будет действовать с момента внесения границ особо охраняемых природных территорий в ЕГРН.

Поправки в закон о регистрации недвижимости закрепляют роль Росреестра. Орган, который создает или расширяет ООПТ, вместе с документами направляет перечень участков, по которым не меняется категория, и список сельхозземель, где сохраняется сельхозпроизводство. После внесения границ в реестр Росреестр за ограниченный срок сам меняет категорию участков, подпадающих под общее правило. Для земель в заповедниках и национальных парках отдельно прекращается право собственности субъектов федерации и муниципалитетов, после чего регистрируется федеральная собственность, при этом частные владельцы не затрагиваются, — добавил Говырин.

Он заключил, что если права на земельный участок не были занесены в ЕГРН до создания ООПТ, собственник может предоставить соответствующие правоустанавливающие документы. По словам Говырина, это позволит привести категорию земли в реестре в соответствие с этими документами.

Ранее сообщалось, что Общественный совет при Минприроды провел заседание о развитии особо охраняемых природных территорий России. Эксперты обсудили проект стратегии до 2036 года. Глава совета Александр Закондырин подчеркнул важность региональных проблем.