В Госдуме призвали убить Зеленского после атаки на Кремль Депутат ГД Журавлев призвал убить Зеленского после атаки на Кремль

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал «отслеживать и убивать всю украинскую верхушку», включая президента Владимира Зеленского, после нападения беспилотников на Кремль и покушения на российского лидера Владимира Путина. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что такие решения не могли быть приняты без одобрения украинских властей. По его мнению, бить нужно именно по украинским госдеятелям, а не по зданиям.

Ведь мы прекрасно понимаем, что такого рода акции должны быть согласованы на Украине на самом верху, почти наверняка задумка одобрялась и президентом Зеленским. А значит, стоит пересмотреть свое миролюбивое отношение к украинскому руководству. <...> Отслеживать и убивать всю украинскую верхушку — вот наипервейшая задача. И пусть на их место Запад быстро поставит новых, и те должны знать, что всегда под прицелом, — сказал Журавлев.

Он признался, что отнесся к покушению на Путина как к личному оскорблению. По мнению депутата, пока Россия не начнет убивать украинских госслужащих, атаки будут продолжаться, и погибнуть может кто-то из российских высокопоставленных деятелей.

В ночь на 3 мая на Кремль была совершена атака двумя беспилотниками. Путин при атаке БПЛА на Кремль при этом не пострадал, поскольку его не было в Кремле, уточнил Песков. Президент продолжает работать в прежнем режиме. Кроме того, Путин по-прежнему намерен посетить праздничный парад ко Дню победы на Красной площади 9 мая.