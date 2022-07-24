В ГД оценили возможность проведения Олимпиады без спортсменов из России Вице-спикер Госдумы Жуков допустил, что Олимпиада-2024 может пройти без российских спортсменов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Возможность проведения Олимпийских игр в 2024 году без российских спортсменов вполне реальна, заявил вице-спикер Госдумы, член Международного олимпийского комитета Александр Жуков, передает РИА Новости Спорт. Парламентарий считает, что РФ рано или поздно восстановит доступ к международным соревнованиям.

Наши спортсмены рано или поздно вернутся к международным соревнованиям, нет сомнений. Мы помним Олимпиаду в Лос-Анджелесе, когда наши спортсмены не участвовали. Представить себе это можно, но, конечно, это крайне грустно, — отметил Жуков.

При этом он считает, что большинство членов Международного олимпийского комитета были бы рады возвращению спортсменов из России, поскольку без них олимпийское движение «неполноценно».

4 июля глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что позиция организации относительно санкций против Белоруссии и России не изменилась — спортсмены из этих двух стран по-прежнему отстранены от соревнований.

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже.