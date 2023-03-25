В ГД назвали производства, зависящие от импортного оборудования на 80–90% Депутат Гаврилов: производство цемента, арматуры и других материалов на 80–90% зависит от импортного оборудования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анализ производства основных видов стройматериалов, начиная с цемента и арматуры до потолков и красок, показал, что зависимость от импортного оборудования многих из них оказалась на уровне 80–90%, заявил NEWS.ru председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он перечислил ряд материалов, которые изготавливаются почти полностью на зарубежном оборудовании.

Среди них кирпич, плитка, керамогранит, сантехническая керамика, саморезы, герметики, газобетон, химия, краски и даже сами аэрозольные баллоны для красок.

Проанализировав производства основных видов стройматериалов — от цемента и арматуры до потолков и красок, можно отметить, что зависимость от импортного оборудования многих из них оказалась на уровне около 80–90%, — заявил он.

Он предложил задуматься: если французская компания «Леруа Мерлен» станет отечественной, а другие участники рынка строительно-ремонтного ретейла не перестанут развиваться, то смогут ли они обеспечить потребности наших покупателей.

Собеседник призвал создавать свое экологичное, энергоэффективное оборудование, чтобы не допустить дефицита стройматериалов. По его словам, современные производства, как правило, оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое может диагностироваться дистанционно, без выезда специалистов из-за рубежа. Это основная задача.

22 мая Bloomberg написал, что «Аэрофлот» начнет разбирать свои лайнеры на запчасти из-за их дефицита, чтобы поддерживать парк самолетов в работоспособном состоянии. По данным агентства, подавляющее большинство из более чем 350 самолетов группы является моделями Airbus или Boeing и они сталкиваются с надвигающимся дефицитом запчастей.