В ДНР заявили о планах подачи иска о контрибуции к Украине и странам Запада

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Иск в отношении Украины о выплате контрибуции за разрушения на территории ДНР вполне законен и логичен, заявил в беседе с NEWS.ru советник главы ДНР Ян Гагин. Он отметил, что пока сложно подсчитать причиненный республике ущерб. Также он заявил о возможности иска против западных стран.

Цифры эти меняются с каждым днем и часом, поскольку ежедневно идут обстрелы. Даже сейчас мы с вами их слышим совсем рядом. В каких-то городах и населенных пунктах инфраструктура уничтожена полностью, не подлежит ремонту — придется отстраивать заново. Цифры, я думаю, появятся уже после взятия ДНР под полный наш контроль, — заявил он.

Он отметил, что иск к украинской стороне возможен в том случае, если она как государство еще будет существовать. Кроме того, возможен иск против западных стран.

Если останется еще государство Украина, то возможен иск о контрибуции. Это законно и логично. Я считаю необходимым обратить этот иск также к западным странам, поставляющим виды вооружений, которые применяются против мирного населения Донбасса. Помимо вооружения, они поставляют личный состав — не могут не знать, что их граждане воюют на стороне военных формирований СБУ. Главы этих стран, я считаю, также должны нести ответственность в рамках международного права, — добавил он.

На Украине неоднократно заявляли, что будут требовать возмещение ущерба от РФ в связи с проведением спецоперации. В частности, 4 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк среди требований к РФ об остановке боевых действий и вывода войск с территории страны, назвал репарации для Киева.