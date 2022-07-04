Подоляк выставил требования российским властям для прекращения огня

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что Украине придется «понять ещё раз» все условия России. Он опубликовал ответные требования Украины, среди которых немедленное прекращение огня, вывод войск с территории страны и признание суверенных прав Украины, а также выдача военных преступников, репарации и возвращение похищенных граждан.

Можете не переживать. Настанет время, и мы зафиксируем все это на бумаге, — написал Подоляк.

Ранее Песков заявил, что Запад делает ставку на продолжение военных действий на Украине и манипулирует Киевом, не позволяя украинским властям пойти на мировое соглашение. Он также отметил, что перед тем, как возобновить переговоры между РФ и Украиной, «украинцам предстоит понять еще раз» все условия Москвы, хорошо известные Киеву.