В ДНР сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 армии Украины

Фото: Global Look Press

Самолет МиГ-29

На территории ДНР 1 апреля российские ВКС сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что в течение прошедших суток на Донецком направлении потери украинской армии составили до 110 военнослужащих и наемников. Кроме того, на этом направлении были уничтожены один бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

ВКС России в районе населенного пункта Коптево ДНР сбили самолет МиГ-29 ВСУ. Также в районе населенного пункта Нововасилевка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8, — заявил представитель ведомства.

Он отметил, что за 24 часа российские средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч». Также было ликвидировано пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Валерьяновка ДНР, Гуляйполе, Новоукраинское Запорожской области и Крынки Херсонской области.

Ранее российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 на Запорожском направлении, а артиллерия уничтожила бронеавтомобиль и до 10 украинских военных, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Вертолет Ми-24 сбили с использованием зенитно-ракетного комплекса «Бук» при попытке нанести авиационный удар по российским позициям из района населенного пункта Темировка. Кроме того, было выявлено скопление пяти бронеавтомобилей и до 40 боевиков в районе населенного пункта Малиновка.