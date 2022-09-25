Глава Дагестана потребовал исправить ошибки чиновников при мобилизации

Фото: Стрингер/РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов пригрозил ответственностью главам районов за ошибки, допущенные при мобилизации граждан, а также призвал исправить их. По его словам, частичная мобилизация должна осуществляться исключительно по объявленным президентом РФ Владимиром Путиным критериям.

Никаких ошибок и исключений из правил быть не может! Главы городов и районов несут за это персональную ответственность, — написал Меликов в своем Telegram-канале.

В Хасавюртовском районе Дагестана жители села Эндирей перекрыли федеральную трассу, протестуя против частичной мобилизации. На улицу вышли десятки людей. По словам местных жителей, причиной перекрытия трассы стало то, что военкоматы вручили повестки молодым людям, недавно вернувшимся из армии. Официального комментария по ситуации не поступало.

25 сентября губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что жители региона, которых по ошибке мобилизовали и отправили в часть-формирователь, вернутся домой. По его словам, для дальнейшего исключения ошибок внесены изменения в алгоритм взаимодействия с военкоматами, призывные комиссии усилили сотрудниками администраций, а документы стали проверяться более тщательно.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что 75 жителей, мобилизованных по ошибке, вернутся домой. По его словам, каждая поступившая к нему жалоба была отработана с военкоматом.