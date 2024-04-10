В ЦБ назвали условие остановки экономики в России Набиуллина: резкое увеличение спроса может привести к остановке роста экономики

Жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка России направлена на то, чтобы давление на экономику со стороны спроса не было избыточным и разрушительным для ее роста, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в своем выступлении в Госдуме, ее слова передает корреспондент NEWS.ru. Она сравнила ситуацию с марафонским забегом, отметив, что важно распределить силы на всю дистанцию.

Слишком быстро растущий спрос заставляет экономику бежать за ним все быстрее, какое-то время она может это делать на пределе возможности, но ценой будет зашкаливающий пульс — иначе говоря, ускорение инфляции, — а затем, вполне вероятно, замедление и остановка роста экономики, когда ее силы будут исчерпаны, — объяснила Набиуллина.

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России может начать снижать ключевую ставку во второй половине 2024 года в случае, если инфляция продолжит показывать устойчивое замедление. По ее словам, существует много факторов, которые заставляют ЦБ быть осторожными, в частности, речь идет о высоких инфляционных рисках.

Ключевая ставка в России в настоящий момент составляет 16% годовых. По данным Центробанка, инфляционное давление постепенно ослабевает, но пока остается на высоком уровне. Как отметили в регуляторе, жесткость рынка труда в стране вновь усилилась, а проводимая денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.