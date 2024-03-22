Банк России не стал менять ключевую ставку ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых второй раз подряд

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Банк России оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых, следует из заявления регулятора. Отмечается, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким.

Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых, — сказано в публикации.

Как подчеркнули в ЦБ, жесткость рынка труда в России вновь усилилась. Проводимая денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, добавили в регуляторе.

Эксперты в беседе с РБК высказали мнение, что основной причиной сохранения ключевой ставки стало замедление уровня инфляции в России. Так, за последнюю неделю годовая инфляция снизилась с 7,6% до 7,58%. Кроме того, гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков среди других причин назвал охлаждение рынка кредитования на фоне высоких процентных ставок.

Ранее «Известия» писали, что российские государственные облигации вновь потеряли в весе. Так, индекс RGBI, отвечающий за котировки этого вида ценных бумаг, упал до минимума за последние два года. При этом доходность гособлигаций, напротив, растет.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию на рынке с ожиданиями по поводу снижения ключевой ставки. На данный момент она находится на высоком относительно инфляции уровне — 16%.