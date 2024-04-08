Набиуллина назвала возможные сроки снижения ключевой ставки Набиуллина: ЦБ может начать снижать ключевую ставку во второй половине 2024 года

Банк России может начать снижать ключевую ставку во второй половине 2024 года в случае, если инфляция продолжит показывать устойчивое замедление, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время совместного заседания комитетов Государственной думы. По ее словам, существует много факторов, которые заставляют ЦБ быть осторожными, в частности, речь идет о высоких инфляционных рисках. Трансляция заседания ведется на официальном сайте Госдумы.

Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее, во второй половине года. Есть много факторов, которые заставляют нас быть осторожными, включая все еще высокие инфляционные риски, — сказала Набиуллина.

Ключевая ставка в России в настоящий момент составляет 16% годовых. По данным Центробанка, инфляционное давление постепенно ослабевает, но пока остается на высоком уровне. Как отметили в регуляторе, жесткость рынка труда в стране вновь усилилась, а проводимая денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что ключевая ставка в России должна быть не выше 5%, чтобы корпоративный сектор мог работать без препятствий. При этом, по его словам, снижение ставки не может произойти в один рывок. Как пояснил экономист, темп должен составлять один процентный пункт в месяц, поскольку экономика не терпит таких быстрых изменений.