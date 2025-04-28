«Уважение ко всем народам»: депутат о перемирии в честь 80-летия Победы Депутат Колесник назвал уважение к бойцам ВОВ причиной перемирия ко Дню Победы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Решение президента России Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы является проявлением уважения ко всем участникам Великой Отечественной войны, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что прадеды и деды нынешних украинцев находились в составе Красной армии и участвовали в боях.

Это прерогатива верховного главнокомандующего — перемирие объявлять. И он понимает, что украинцы, деды нынешних украинцев тоже принимали участие, да и прадеды, в достижении Победы. Воевали на стороне Красной армии, находясь в едином государстве, в Советском Союзе. Мы не умаляем ничьих заслуг, — пояснил Колесник.

По словам депутата, Красная армия была многонациональной и в ее рядах находилось достаточное количество украинцев. Как считает Колесник, у российского лидера могло быть много причин для объявления перемирия, но самое главное, что глава государства относится с уважением ко всем народам.

Естественно, в честь 80-летия Победы, из уважения ко всем народам, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и сломали хребет нацизму, я думаю, президент объявил перемирие. Причин много, но мое личное мнение, что это уважение ко всем народам, которые принимали участие в Великой Победе. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Всегда наш президент относился с уважением ко всем народам. Политический режим меняется — народы остаются, — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что перемирие на Украине, объявленное Путиным в дни 80-летия Победы, будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Также в Кремле заявили, что Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если оно будет нарушено.