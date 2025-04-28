В Кремле раскрыли сроки нового перемирия в зоне СВО Кремль: объявленное Путиным перемирие на Украине будет действовать с 8 по 11 мая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Перемирие на Украине, объявленное президентом России Владимиром Путиным в дни 80-летия Победы, будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая, уточнила пресс-служба Кремля. Там также призвали Киев последовать примеру Москвы.

С нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру, — сказано в сообщении.

Также в Кремле заявили, что Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если объявленное Владимиром Путиным перемирие будет нарушено. Объявлением перемирия российская сторона снова заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, добавили там.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России продолжили проведение военной спецоперации на Украине после окончания пасхального перемирия. В частности, временный режим прекращения огня, объявленный президентом РФ 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля. Отмечалось, что ВСУ, несмотря на перемирие, продолжали наносить удары по территории России, было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений.