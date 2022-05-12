Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что украинский суд утвердил закон, разрешающий конфискацию имущества тех, кто поддерживает российскую военную спецоперацию. Сенатор назвал украинских властей «мастерами по переделу собственности». Российские власти не последуют примеру Украины и не будут вводить подобные законы. Он напомнил, что в России принято решение о наказании тех, кто дискредитирует наши вооружённые силы. По его словам, этого достаточно, а украинцы просто планируют забирать имущество у своих же.

Честно говоря, и мыслей таких нет. Я так понимаю, что там настоящих сторонников спецоперации раз-два и обчёлся. Только выдумывать будут. Они так могут конфисковать имущество у кого угодно. Они мастера по переделу собственности. На Украине когда приходил новый президент, он всегда начинал заниматься тем, что старался что-то отобрать у той власти, которая была до него. Они идут по этому пути. А забирать будут имущество у людей, которые могут не поддерживать спецоперацию. Они и у своих начнут забирать. Скажут, что ты поддерживаешь, вот взяли и забрали. На Украине беспредельщики. Они находятся у власти долгое время, с начала 90-х годов. А нынешнее руководство — это что-то из ряда вон выходящее. Они принимают совершенно незаконные решения. Они даже не задумываются, законно ли это, — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.