Украина усилила атаки против РФ для большей помощи с Запада МИД: Киев интенсифицировал атаки на РФ для выпрашивания большей помощи с Запада

Фото: МО Украины

Украина усилила атаки против России, чтобы добиться дополнительного финансирования и поставок нового вооружения с Запада, говорится в официальном заявлении МИД РФ. По мнению ведомства, активность возросла во время президентских выборов не случайно.

Очевидно, что коррумпированный режим в Киеве интенсифицировал свои террористические действия в связи с проходящими в России президентскими выборами, чтобы показать западным кураторам свою активность и выпросить еще больше финансовой помощи и смертоносных вооружений, — уточнили в МИД.

Подобные террористические методы повлиять на волеизъявление граждан РФ фиксируются и будут расследоваться, подчеркнули в дипведомстве. Всех причастных к атакам людей ждет «суровое и неотвратимое наказание», констатировали представители министерства. По мнению дипломатов, несмотря на усиление частоты ударов по территории России, жители приграничных с Украиной регионов «не поддадутся на провокации киевского режима, не испугаются прийти на избирательные участки».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получает доклады о вылазках украинских диверсантов в Белгородскую и Курскую области. По его словам, безвозвратные потери противника составили 550 человек.