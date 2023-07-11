В России вступили в силу ограничения для уклонистов на дорогах В России начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

С 11 июля в России начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов, соответствующий приказ МВД вступил в силу. С этого дня те, кто не явился в военкомат в установленные сроки, не смогут сдавать экзамен на право вождения и получать такой документ взамен устаревшего.

Согласно документу, решение об ограничении права управления машиной будет вноситься в единый реестр воинского учета. Предполагается, что информация в течение суток дойдет до МВД, где в специальную программу внесут данные о таких водителях.

Отменить ограничения для уклонистов можно будет, если сведения об отмене ограничений появятся в реестре воинского учета. Поводом для отмены, помимо явки в военкомат, может стать удовлетворенная жалоба водителя, в которой он доказал, что не обязан был исполнять требование о явке.

Ранее Минобороны РФ разработало проект постановления правительства, согласно которому россияне могут становиться на воинский учет или сниматься с него без посещения военкомата. Согласно тексту документа, медобследование и проведение профессионального психологического отбора граждан, а также внесение коррективов в документы воинского учета будет проводиться при последующей явке в военкомат. Уведомления об этой процедуре россияне смогут получить через портал «Госуслуги».