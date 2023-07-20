Учеников заставят следить за чистотой в школе Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон о трудовом воспитании школьников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили поправки в закон «Об образовании», в котором скорректировано понятие «воспитание». Как сообщает пресс-служба Думы, в это понятие теперь включено и формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Закон даст школам право привлекать учеников к высадке деревьев, цветов на пришкольной территории, участию в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощи в библиотеке.

Предлагаемые новеллы относят к обязанностям обучающихся участие в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой с учетом возрастных и психофизических особенностей, поддержание в стенах [школы] чистоты и порядка, — говорится в пояснительной записке к поправкам.

Ранее школьников нельзя было привлекать «к труду, не предусмотренному образовательной программой», предварительно не получив от них и их родителей согласия.

Этими же поправками в систему среднего образования были возвращены серебряные медали. Медаль будет называться «За особые успехи в учении» и будет вручаться тем выпускникам, которые имеют в аттестате не более двух четверок.