«У нас все на контроле»: Путин удивился размеру бороды Кадырова Путин удивился размеру бороды Кадырова

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в рамках очередного совещания с коллегами обратил внимание на выросшую бороду главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот в ответ заявил, что отращивает ее. Кадры с моментом диалога были показаны в рамках передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Рамзан Ахматович, по-моему, борода у вас стала еще больше. <...> У нас все на контроле, — улыбаясь, отметил Путин.

Ранее член комитета ГД по обороне Виктор Соболев заявил, что в российской армии запрещено носить бороду и персональные гаджеты, согласно требованиям воинской дисциплины. В ответ на это Кадыров призвал депутата не придираться к военным из-за бород. Он добавил, что 99,9% бойцов из Чечни носят их согласно сунне — исламскому священному преданию. Кадыров также обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и попросил его отправить «блюстителей устава» на передовую.

После этого Соболев поправился и сказал, что выступает не против ношения бород солдатами в армии, а против неопрятности военнослужащих. Он подчеркнул, что солдаты в армии «должны быть в нормальном виде», вне зависимости от того, на войне они или нет. Соболев добавил, что военным разрешено носить бороду, исходя из религиозных соображений.