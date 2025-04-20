«У нас нервы крепкие»: Лавров выразил готовность обсуждать любые проблемы Лавров: Москва ожидает от Запада соблюдения приличий во время обсуждения проблем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия готова обсуждать любые проблемы и вопросы на международной арене, соблюдая культуру приличий, несмотря на враждебный настрой западных элит по отношению к Москве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что такой настрой не раз демонстрировал президент страны Владимир Путин.

У нас нервы крепкие, президент России не раз говорил, что мы готовы обсуждать любые проблемы. Но, конечно, мы люди вежливые и ожидаем элементарных приличий со стороны тех, кто неизбежно будет к нам обращаться, — сказал Лавров.

Он также отметил, что с Россией нельзя разговаривать на языке превосходства. Таким образом дипломат отреагировал на намерение некоторых членов «коалиции желающих» отправить на Украину военный контингент. По словам Лаврова, если эту коалицию возглавляют разумные люди, то они откажутся от такого метода ведения дел.

Кроме того, глава МИД РФ указал, что страны Евросоюза пытаются открыто возродить «европейскую идеологию нацизма». По его словам, это видно из решения некоторых европейских стран ввести запрет на посещение парада Победы в Москве. По словам Лаврова, руководители «брюссельской бюрократии» стоят за намерением возродить опасные идеи, но Россия приложит все усилия, чтобы не допустить этого.