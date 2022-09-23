Четыре депутата «Единой России» решили участвовать в СВО Турчак: четыре депутата «Единой России» готовы участвовать в СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Андрей Турчак

«Единая Россия» получила заявления первых четырёх депутатов Госдумы от партии с просьбой отправить их служить в зону военной операции на Украине в составе ВС РФ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, опубликованным на сайте партии, заявления поступили от председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова и зампреда комитета по экономической политике Сергея Сокола.

Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это — быть русским на исконно русской земле, — подчеркнул Турчак.

Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что российские депутаты и сенаторы смогут принять участие в военной операции на Украине по собственному желанию, оформив отпуск. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов, соответствующих требованиям частичной мобилизации, принять участие в военной операции. По его словам, «брони», освобождающей депутатов от мобилизации, не существует.

Между тем законом о мобилизационной подготовке закреплено, что все депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации не подлежат призыву. В свою очередь депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин, принимавший участие в чеченских кампаниях, с трибуны нижней палаты парламента заявил о намерении уйти на фронт.