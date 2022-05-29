«Тот же сценарий»: Кадыров сравнил ситуацию на Украине с прошлым Чечни Кадыров сравнил ситуацию на Украине с прошлым Чечни

Фото Илья Питалев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина переживает чеченскую историю начала 90-х. По его словам, в тот временной отрезок на территории республики тоже присутствовали «иностранные наемники, нацизм и тонны оружия». В своем Telegram-канале руководитель региона подчеркнул, что все эти атрибуты — часть «продуманного плана», который может остановить только Россия.

Мы в Чеченской Республике пережили тот же сценарий, который отыгрывает на Украине Запад. Иностранные наемники, нацизм, тонны оружия, громкие и беспочвенные заявления — все это точь в точь повторяет нашу чеченскую историю начала 90-х, — вспомнил Кадыров.

Ранее он сообщил, что группа российских добровольцев из Чечни взяла под контроль всю линию соприкосновения с ВСУ в Северодонецке. По его словам, бандеровское отребье полностью блокировано в городе, так как все выходы из него под контролем российских войск.

До этого Кадыров поделился видео, на котором запечатлены кадры уличных боев в ходе спецоперации России на Украине. В приложенной записи Кадыров отметил: несмотря на сложности таких боев, российские войска выполняют поставленные задачи и продолжают продвижение. По его словам, ряды националистов редеют, а оставшимся следует «молить о пощаде».