Арестомания: власти раскритиковали привычку судей отправлять россиян в СИЗО С подачи главы Верховного суда в России вновь заговорили об альтернативных мерах пресечения

Заключенный в следственном изоляторе / Фото Анна Шевелева/ИТАР-ТАСС

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев заметил, что сейчас суды недостаточно часто избирают для обвиняемых меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Эту мысль поддержали как правозащитники, так и другие представители властей. Многие российские СИЗО давно заполнены, проблема возникла не сегодня. Как говорят опрошенные NEWS.ru эксперты, для её решения достаточно донести позицию ВС до судей в регионах.

Возникает вопрос о причинах, по которым лица, имеющие постоянное место жительства и не имеющие судимостей, содержались под стражей, учитывая, что нередко этим лицам впоследствии назначались наказания, не связанные с лишением свободы, — заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей.

Эту позицию публично поддержал, например, член Совета Федерации Андрей Клишас. Он написал в Telegram, что надеется на перелом практики после выступления Лебедева. На этой почве сенатор даже вступил в дискуссию с адвокатом Сергеем Бадамшиным, который защищает в том числе экс-главу «Открытой России» Андрея Пивоварова. Впрочем, они оба сходятся во мнении, что ситуацию нужно менять.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев Сергей Гунеев/РИА Новости

Проблема действительно существует: за первый квартал 2022 года суды удовлетворили 90% из 247 тысячи ходатайств о заключении в СИЗО. Домашний арест назначали всего 3,1 тысячи раз, а под залог выпускали 32 раза. В то же время, как рассказывал начальник управления исполнения приговоров и специального учёта ФСИН Игорь Вединяпин, четверть российских СИЗО переполнены.

Лучшей иллюстрацией проблемы стала история ректора «Шанинки» Сергея Зуева. 68-летнего мужчину обвиняют в хищении бюджетных средств, он находится в СИЗО с ноября 2021 года. Суд отправил его под арест через несколько дней после госпитализации с гипертоническим кризом и третьей за год перенесённой операции на сердце.

Суд неуклонно продлевает заключение профессора, несмотря на заступничество уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, ухудшение состояния его здоровья и выплаты части инкриминируемого ему ущерба. Даже слова президента Владимира Путина, который в декабре 2021 года сказал, что не видит смысла держать учёного за решёткой, не изменили ситуацию: после заявления главы государства суд продлил срок ареста.

Как рассказал NEWS.ru адвокат Зуева Сергей Севрук, сначала его подзащитный находился под домашним арестом, где не совершил ни одного нарушения, в том числе не выходил в интернет и не взаимодействовал с людьми. По словам юриста, следователь даже позволял Зуеву приходить на следственные действия без сопровождения.

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев msses.ru/via Global Look Press

Если даже президента правоохранители не слушаются, что вы хотите. Я думаю, от публичных выступлений проблема не изменится, — сказал он.

9 июня Второй Конституционный суд общей юрисдикции будет рассматривать решение судьи Конституционного суда о том, что арест Зуева был незаконным, добавил адвокат. Севрук надеется, что это приведёт к изменению ситуации.

Однако проблема Зуева не уникальна и возникла не сегодня. Ещё в 2013 году Верховный суд принял постановление, которое должно было сократить число арестов. Поэтому в заявлении Лебедева нет ничего сенсационного, пишет адвокат Иван Павлов (признан Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента). Он уверен, что, если бы глава Верховного суда хотел изменить ситуацию, он настаивал бы на изменении мер пресечения, назначаемых районными судами. О том же сказал NEWS.ru бывший председатель ОНК Москвы Вадим Горшенин.

Лебедев — руководитель всей судебной системы. Зачем заявлять что-то прессе, когда ты спокойно можешь провести пленум Верховного суда, президиум, принять решение, которое судьи должны учитывать в своих решениях. Я серьёзно вообще не отношусь к тому, что заявил Лебедев. Он должен не заявлять что-то, а делать и принимать решения по толкованию соответствующих норм, — подчеркнул правозащитник.

По его словам, в СИЗО находится много обвиняемых по экономическим статьям и «нелепым обвинениям — когда человек украл буханку хлеба в магазине или футболку на рынке». По его словам, такие люди могут находиться в изоляторе год, и никаких следственных действий с ними вестись не будет. При таком переполнении ФСИН не может полноценно исполнять свои обязанности, считает правозащитник.

Лебедев заявил это как наблюдатель, а не как человек, находящийся на вершине судебной власти, — добавил Горшенин.

Действующий член ОНК Москвы Александр Хуруджи отмечает: по состоянию на 23 мая в московских СИХО содержится около 12 тысяч человек при лимите в девять тысяч. Примерно 2 тысячи арестованных — обвиняемые по экономическим статьям, они не представляют общественной опасности.

Президент сказал — не слышат. Сейчас верховный суд выразил своё мнение, я надеюсь, за ним последует какой-то пленум и будет проведена работа с судьями, потому что судьи в регионах будут сажать, пока прямых указаний не будет, — сказал он NEWS.ru.

Следственный изолятор Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший член ОНК Москвы Марина Литвинович тоже уверена, что решение возникшей проблемы зависит непосредственно от Вячеслава Лебедева и от вовремя данной «гласной или негласной команды». Популярность арестов не спала даже в пик пандемии коронавируса, на что надеялись правозащитники.