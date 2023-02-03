Студентам расскажут про анти-Россию и сильную центральную власть Минобрнауки РФ сообщило, что российские студенты с сентября начнут изучать цели СВО

Фото: Иванко Игорь/АГН «Москва»

В российских университетах на специальном курсе будут преподавать цели специальной операции на Украине, антироссийские санкции и вхождение в состав страны новых субъектов, отмечается в концепции преподавания отечественной истории, которая размещена на сайте Минобрнауки РФ. Концепция утверждена 2 февраля, обучаться в соответствии с ней студенты начнут уже с 1 сентября 2023 года.

В темах для изучения в документе указаны следующие события: начало специальной военной операции на Украине; cанкционное давление стран Запада на Россию, попытки ее изоляции от остального мира; цели специальной военной операции; вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области.

Минобрнауки РФ ранее рекомендовало отечественным вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы с 1 сентября 2023 года. В ведомстве отметили, что учебные заведения самостоятельно разрабатывают образовательные программы, формируют учебный план и распределяют дисциплины по курсам.

О создании курса по основам военной подготовки в Минобрнауки сообщили 23 декабря. Модуль разрабатывался совместно со специалистами Минобороны, он будет включен в вузовские программы бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные профпрограммы.