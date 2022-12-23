Минобрнауки: курс по основам военной подготовки появится в вузах

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Курс по основам военной подготовки появится в российских университетах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки. Он призван сформировать первичные умения и навыки для подготовки студентов к военной или иной государственной службе.

Модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также [в] дополнительные профессиональные программы, — говорится в сообщении министерства.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что введение начальной военной подготовки в школах позволит сократить курс молодого бойца тем, кто попадет на срочную службу. По его словам, без этих знаний и навыков на обучение и освоение военной специальности остается мало времени, поэтому НВП способна повысить эффективность подготовки срочников. По мнению специалиста, в курс должно войти право военной службы, физическая подготовка и изучение оружия.

В свою очередь, cпециалисты фонда «Общественное мнение» провели опрос, в результате которого выяснилось, что 80% россиян положительно относятся к введению в школах начальной военной подготовки. Только 11% респондентов заявили о негативном отношении к данной инициативе, остальные затруднились ответить.