Минобрнауки призвало вузы с 1 сентября ввести курс военной подготовки

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Минобрнауки РФ рекомендовало отечественным вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы с 1 сентября 2023 года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства. Там отметили, что учебные заведения самостоятельно разрабатывают образовательные программы, формируют учебный план и распределяют дисциплины по курсам.

Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 года. <...> Решение о включении модуля в образовательную программу на том или ином курсе обучения вуз принимает самостоятельно, — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что модуль не ограничен возможностью включения только в программы военной подготовки, он также может преподаваться в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Также в Минобрнауки подчеркнули, что курс не подразумевает ограничений по его изучению для женщин, однако вузы самостоятельно могут определять компоненты модуля с учетом индивидуальных возможностей студентов.

О создании курса по основам военной подготовки в Минобрнауки сообщили 23 декабря. Модуль разрабатывался совместно со специалистами Минобороны, он будет включен в вузовские программы бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные профпрограммы.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что введение начальной военной подготовки в школах позволит сократить курс молодого бойца тем, кто попадет на срочную службу. По его словам, без этих знаний и навыков на обучение и освоение военной специальности остается мало времени, поэтому НВП способна повысить эффективность подготовки срочников. По мнению специалиста, в курс должно войти право военной службы, физическая подготовка и изучение оружия.