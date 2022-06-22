В России снизили ставку по льготной ипотеке Мишустин: ставку по льготной ипотеке снизили до 7%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставка по льготной ипотеке снижена в России с 9% до 7%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания правительства. Срок действия программы и ее параметры останутся прежними, сообщается в Telegram-канале «Правительство России».

Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей, — сказал Мишустин.

Программа льготной ипотеки предусматривает займы до 12 млн рублей для для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей для остальных регионов страны.

На льготную ипотеку могут претендовать молодые семьи и семьи с детьми, военные, жители Дальнего Востока, семьи, проживающие в сельской местности, а также все граждане РФ, приобретающие недвижимость в новостройках.

Ранее правительство РФ увеличило максимальный размер кредита для льготной и семейной ипотеки до 30 и 15 млн рублей соответственно.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о необходимости продлить национальный строительный проект «Жилье и городская среда» до 2030 года. В его рамках обеспечиваются доступным жильем семьи со средним доходом. Также им предоставляется ипотечный кредит со ставкой менее 8%.