Названо число россиян, поступивших на контрактную службу в июне Минобороны: в июне на контрактную службу поступили более 13,5 тысячи россиян

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Более 13,5 тысячи человек приняты в июне на военную службу по контракту, заявил замминистра обороны РФ Николай Панков. По его словам, это в 3,1 раза превышает данные за апрель текущего года и в 2,1 раза показатели за май, передает ТАСС.

За десять дней текущего месяца на контракт приняты более 13,5 тысячи человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года, — сказал Панков в ходе селекторного совещания по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

В мае заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2023 года по середину мая в Вооруженные силы России на контракт и в рамках добровольных формирований приняты свыше 117 тысяч человек. В Совбезе отметили, что набор по контракту проходит очень неплохими темпами.

Издание URA.RU со ссылкой на источники ранее сообщило, что российские власти собираются устроить масштабную кампанию по привлечению граждан на контрактную службу в армии. По данным портала, всего на контракт планируют подписать около 400 тысяч военнослужащих.