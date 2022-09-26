Стало известно, может ли прийти повестка ночью В Минобороны сообщили, что повестки в рамках частичной мобилизации в РФ могут вручаться круглосуточно

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Вручение мобилизационных повесток может происходить круглосуточно, этом сообщается в правительственном Telegram-канале «Объясняем.рф». Отмечается, что доставка повестки ночью не является нарушением.

Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что работодатель мобилизованного гражданина обязан приостановить действие трудового договора и произвести с сотрудников расчет: выдать зарплату за отработанные, но еще не оплаченные дни. При этом основанием для приостановки договора является приказ, который издает работодатель после получения копии повестки от сотрудника.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал случаи нарушения указа главы государства о частичной мобилизации и выразил надежду на то, что все ошибки при призыве будут исправлены. Так, губернатор Орловской области Андрей Клычков создал комиссии в военкоматах для борьбы с перегибами частичной мобилизации, и с каждым случаем власти будут разбираться отдельно. Указом Клычкова были созданы листы единого образца для обращений граждан, с указанием в них ФИО, адреса и телефона для связи, где мобилизованные смогут высказать свои пожелания.