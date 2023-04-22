Стало известно, какую валюту будет принимать Россия за энергоресурсы Новак: Россия планирует принимать платежи в нацвалютах за энергоресурсы

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Россия планирует перейти на национальные валюты при оплате за поставляемые энергоресурсы, заявил в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин» вице-премьер Александр Новак. По его словам, наиболее востребованными валютами являются рубль и юань. При этом от доллара и евро Россия со временем полностью откажется, отметил он.

Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию долларов либо евро. Учитывая текущие проблемы по расчетам с этими валютами, в своих расчетах переходим только фактически на национальные валюты, здесь востребован юань, востребован рубль, — сказал Новак.

Он подчеркнул, что Китай уже частично расплачивается с Россией за газ и нефть в юанях и рублях. В будущем расчеты в национальных валютах будут усовершенствованы, пообещал вице-премьер.

Президент России Владимир Путин ранее направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.

Российский лидер заявил, что западные страны приняли нелегитимные санкции по заморозке активов России, тем самым перечеркнув доверие к их собственным валютам. По словам президента, Соединенные Штаты и Евросоюз объявили «настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией».