Стало известно имя основного кандидата на должность врио главы Росстата РБК: основным кандидатом на должность врио главы Росстата названа замглавы Елена Чернякова

Елена Чернякова / Фото Владимир Трефилов/РИА Новости

Замглавы Росстата Елена Чернякова стала основным кандидатом на должность временно исполняющего обязанности главы Росстата, сообщают источники РБК. Ожидается, что о назначении будет объявлено до конца дня.

Согласно внутренним регламентам Росстата, при переводе руководителя на другую должность врио назначается из числа его действующих заместителей, — пояснил источник в службе.

Елена Чернякова пришла в Росстат в конце апреля 2022 года, а до этого возглавляла ФОМС. В круг её обязанностей на посту замглавы Росстата вошли вопросы цифровой трансформации ведомства и взаимодействия с органами власти для обмена административными данными. Кроме того, она должна была заниматься развитием механизмов электронного сбора статистической отчётности, упрощением взаимодействия респондентов с Росстатом, а также совершенствованием нормативно-правовой базы.

Ранее президент России Владимир Путин назначил пятерых врио глав регионов вместо ушедших в отставку накануне. Стало известно, что руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков будет исполнять обязанности главы Рязанской области. Прежний глава области Николай Любимов 10 мая сообщил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок. Он занимал пост руководителя региона с февраля 2017 года, срок контракта у него истекает осенью 2022 года.