Патрушев заявил, что США отговаривали африканских делегатов от поездки в РФ

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Участники Международной парламентской конференции «Россия — Африка» в Москве

США и ряд других стран Запада пытались отговорить представителей африканских стран ехать в Россию на международную встречу по безопасности и саммит Россия — Африка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, в ходе прошедшей международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ он провел 42 встречи с коллегами из разных стран.

С кем мы общались, сказали: «А вот когда мы собирались к вам поехать, то нам говорили представители США, некоторых других западных стран: этого делать не надо, не надо ехать не только на эту встречу, но и не надо ехать на саммит Россия — Африка, — сказал Патрушев.

Ранее он заявил, что ряд американских и европейских институтов создают лженаучные теории о расколе России. По его словам, фонды США пишут специальные работы для поддержания нестабильной обстановки внутри РФ и внушения чувства неполноценности россиянам.

По его словам, Вашингтон таким образом рассчитывает посеять хаос и нестабильность в России и приграничных странах, а также разжечь сепаратистские настроения внутри страны. Кроме этого, Запад хочет разрушить традиционные российские ценности и изо всех сил пытается навязать гражданам «чуждые нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма», сообщил Патрушев.