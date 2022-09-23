Стало известно, что грозит за неявку в военкомат по повестке Минобороны: штраф за неявку в военкомат составляет от 500 рублей до трех тысяч

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Повестка в военкомат

В Минобороны рассказали, что за неявку в военкомат по повестке уголовное наказание не предусмотрено, сообщил Telegram-канал Baza. Однако можно получить штраф от 500 рублей до трех тысяч. Таким образом в ведомстве ответили на вопрос, что делать человеку, если ему пришла повестка, а он находится за границей.

На данный момент ответственность за неявку в военкомат предусматривает 21.5 КоАП «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету». Наказание — штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.

В Минобороны разъяснили, что гражданин является мобилизованным и получает права и обязанности военнослужащего только после прибытия в военный комиссариат, прохождения медицинского освидетельствования, решения мобилизационной комиссии и издания соответствующего приказа. Если гражданин уклоняется от службы в армии уже после этого, для него может наступить ответственность по недавно принятой 337-й статье УК РФ, добавили в ведомстве.

Студент первого курса МФТИ ранее получил повестку с требованием явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания, сообщает «Осторожно, Москва». По данным портала, 21 сентября он был задержан на несанкционированной протестной акции в центре Москвы. В отделении полиции ему и вручили повестку.