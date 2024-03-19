США получили ультиматум по ядерным переговорам с Россией Полянский: США должны сменить курс для переговоров с Россией по ядерному оружию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 «Ярс»

Правительству Соединенных Штатов необходимо сменить курс по отношению к России, если страна рассчитывает начать переговоры по контролю над ракетно-ядерными вооружениями, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, чьи слова приводит пресс-служба постпредства. Дипломат подчеркнул, что сегодня в Вашингтоне наблюдается крайне враждебное отношение к Москве.

Любое взаимодействие в этой [ядерной] сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса. И их готовности вступить в комплексный диалог с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности, — заявил Полянский.

По его словам, «истерики и угрозы из Вашингтона, Лондона и Брюсселя» Россию не впечатляют. Чем раньше на Западе это поймут, тем больше шансов, что часы Судного дня замедлят ход или даже начнут обратный отсчет, указал дипломат.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что Россия ни в коем случае не должна возвращаться к переговорам по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Он уверен, что чем меньше у РФ вооружений этого типа, тем больше шанс, что США нанесут первый обезоруживающий удар по ядерным силам страны.

До этого в Кремле сообщали, что президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос создания ядерной энергетической установки в космосе. По его словам, данный аспект нужно проработать вплоть до финансирования.