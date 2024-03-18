В Госдуме считают невозможными новые соглашения с США по ДСНВ-3 Депутат Соболев: в переговорах с США по ДСНВ-3 нет смысла

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Россия ни в коем случае не должна возвращаться к переговорам по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, чем меньше у РФ вооружений соответствующего типа, тем больше вероятность, что Вашингтон нанесет первый глобальный обезоруживающий удар по ядерным силам страны. Пока Россия опережает США по этому вопросу, они не пойдут на такую агрессию, добавил депутат.

Я считаю, что мы ни в коем случае не должны возвращаться к этим переговорам, так как в них нет смысла. У США есть такая стратегическая инициатива — нанесение первого глобального обезоруживающего удара по нашим ядерным силам. Чем меньше будут наши вооружения, тем больше станет вероятность, что они пойдут на этот шаг, — объяснил Соболев.

«Превентивный» удар со стороны США уничтожит саму Америку, добавил он. Вашингтон лишь пытается казаться «голубем мира», который выступает с подобными инициативами, однако главная его цель — сократить вооружения у РФ, уверен депутат.

На самом деле они хищники, и мы не должны поддаваться на их провокации. Пусть не надеются, — заключил он.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что предпосылок для возобновления диалога между США и Россией по контролю над вооружениями пока нет. По его словам, сейчас политика Вашингтона нацелена исключительно на обострение двусторонних отношений.