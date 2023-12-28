В России оценили шансы на диалог с США по контролю над вооружениями Ульянов: предпосылок для диалога РФ и США по контролю над вооружениями нет

Фото: МО США

Предпосылок для возобновления диалога между США и Россией по контролю над вооружениями пока нет, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, сейчас политика Вашингтона нацелена исключительно на обострение двусторонних отношений.

Предпосылок нет. Наоборот, вся политика США направлена на обострение наших отношений. <...> Как будет выглядеть новый договор (после истечения ДСНВ в 2026 году. — NEWS.ru), никто, наверное, не знает. Это будет зависеть от положения дел на международной арене, от состояния дел в военно-политической сфере, — отметил собеседник агентства.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) зависит от военно-политических реалий, которые сейчас плохо прогнозируются. По его словам, США коренным образом подорвали основополагающие принципы, на которых формировались договоренности — страна не хочет смириться с утратой тотального доминирования и хватается за любые призрачные возможности затормозить объективное течение исторических процессов.

До этого командующий Стратегическим командованием Вооруженных сил США (STRATCOM) Энтони Коттон заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о составе ядерных сил на период после окончания срока действия ДСНВ в 2026 году. По его словам, Пентагону необходимо понять, располагает ли он достаточным количеством ядерного оружия с учетом предстоящих вызовов.