США изучат вопрос укомплектованности ядерных сил

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Вашингтон в настоящее время рассматривает вопрос о составе ядерных сил на период после окончания срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году, заявил командующий Стратегическим командованием Вооруженных сил США (STRATCOM) Энтони Коттон, передает РИА Новости. По его словам, Штатам нужно понять, располагают ли они достаточным количеством ядерного оружия с учетом предстоящих вызовов.

Я бы сказал, что командование изучает это в данный момент, пытаясь понять, располагаем ли мы достаточными силами и правильной их расстановкой для борьбы с вызовами, с которыми мы столкнемся, — сказал Коттон на ежегодном симпозиуме по вопросам стратегического сдерживания.

Российско-американский ДСНВ истекает в 2026 году. Тем не менее в феврале российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия России в договоре, подчеркнув, что страна не выходит из него.

Ранее директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявлял, что Россия учтет в оборонной стратегии возможное размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Японии. По его словам, если такие сообщения появляются неоднократно, то обсуждение вопроса между странами идет. Ноздрев добавил, что решения Токио указывают на отказ от политики мирового развития, а сейчас прилагаются усилия по переводу страны на «рельсы милитаризации».