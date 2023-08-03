Россия учтет возможное размещение американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии в оборонной стратегии страны, заявил директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев в интервью RTVI. По его словам, если такие сообщения появляются неоднократно, то обсуждение вопроса между странами идет.

Дыма без огня не бывает: если такие сообщения появляются, а они появлялись уже неоднократно <...>, значит, такой разговор идет. <...> Это, конечно, потребует учета в том числе и в оборонной стратегии Российской Федерации касательно обеспечения безопасности ее дальневосточных рубежей, — сказал Ноздрев.