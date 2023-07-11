Важный пункт о Японии исчез из проекта резолюции саммита НАТО Nikkei: из проекта резолюции саммита НАТО убрали упоминание об открытии офиса в Токио

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Формулировка об открытии офиса НАТО в Токио исчезла из проекта заявления по итогам саммита Альянса, который проходит в Вильнюсе, сообщает Nikkei. Также из документа убрали пункт о переговорах с Японией по этому вопросу.

Источники издания утверждают, что авторы резолюции несколько раз консультировались относительно того, как должен выглядеть пункт о сотрудничестве НАТО с японским правительством. В итоге ее решили попросту вычеркнуть из документа.

Изначально предполагалось, что вопрос открытия токийского офиса НАТО, который стал бы первым в Азии, должен решиться именно на вильнюсском саммите. Однако члены организации не достигли согласия. В частности, Франция скептически отнеслась к инициативе, не желая провоцировать Китай. Как следствие, решение об открытии представительства отложили до осени или даже на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что саммит НАТО проводится с 11 по 12 июля. Ключевой темой повестки дня станет оказание военной помощи Украине. В то же время участники мероприятия не планируют обсуждать вопрос вступления страны в Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отметился критикой в адрес НАТО, так как вопросы, касающиеся его страны представители Альянса решили обсуждать без участия киевской делегации.