В МИД России объяснили, от чего зависит судьба ДСНВ Ермаков заявил, что судьба ДСНВ зависит от военно-политических реалий

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Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) зависит от военно-политических реалий, которые сейчас плохо прогнозируются, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. По его словам, которые приводит ТАСС, США коренным образом подорвали основополагающие принципы, на которых формировались договоренности.

Положение дел в области контроля над вооружениями, включая судьбу ДСНВ, в полной мере зависит от эволюции военно-политических и военно-стратегических реалий. А она сейчас, как мы видим, плохо поддается позитивному прогнозированию, — сказал Ермаков.

По его словам, Вашингтон не хочет смириться с утратой тотального доминирования и хватается за любые призрачные возможности затормозить объективное течение исторических процессов. Как подчеркнул дипломат, Запад и США, в частности, совершают действия, которые создают стратегические риски. Ермаков отметил, что, несмотря на деградацию международной безопасности и стратегической стабильности, ситуацию пока удается удерживать от развития по наихудшим сценариям. Он также призвал сконцентрироваться на сегодняшнем дне с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности.

Ранее командующий Стратегическим командованием Вооруженных сил США (STRATCOM) Энтони Коттон заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о составе ядерных сил на период после окончания срока действия ДСНВ в 2026 году. По его словам, Пентагону необходимо понять, располагает ли он достаточным количеством ядерного оружия с учетом предстоящих вызовов.