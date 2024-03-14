Путин поручил изучить вопрос создания ядерной энергоустановки в космосе

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил кабмину изучить вопрос создания ядерной энергетической установки в космосе, сообщили в пресс-службе Кремля. На совещании с членами правительства глава государства подчеркнул, что этот аспект нужно проработать вплоть до финансирования.

Вы сейчас упомянули о некоторых направлениях, в которых у нас есть хорошие компетенции и, больше того, даже есть такие заделы, которыми мы можем гордиться, на которые мы можем рассчитывать в будущем. Например, ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули, для работы в космосе. <...> Я хочу обратиться и к Андрею Рэмовичу [Белоусову], и к Михаилу Владимировичу [Мишустину], там есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, — сказал Путин.

Президент добавил, что данный проект очень важен, а у России есть в этой сфере определенные компетенции, которых не имеют другие страны. Поэтому, продолжил Путин, России необходимо развиваться в этом направлении.

Ранее глава государства заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Обратные заявления западных деятелей Путин назвал вбросами. Вместе с тем глава государства отметил, что вопрос нейтрализации угроз в этой сфере должен всегда находиться в поле внимания властей.