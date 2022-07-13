Срочная мобилизация депутатов Давно пленарное заседание Госдумы так не интриговало

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Итак, в пятницу, 15 июля, на внеочередное пленарное заседание собирают депутатов Государственной думы. Понятно, что такой неожиданно протрубленный общий сбор интригует всех – от профессиональных толкователей, политологов, до простых обывателей. Действительно, стоило ли распускать нижнюю палату на прошлой неделе, чтобы вот так спонтанно снова всех скликать. Депутаты-то они тоже люди. Кто-то успел долететь до теплых сочинских или крымских пляжей, кто-то отправился на Донбасс с важной миссией. Не исключено, что нашлись и такие, кто, вопреки настойчивым рекомендациям, уже расслабляются вдали от родины, где-нибудь под Антальей или в Дубае.

Естественно, что информационное пространство просто распирает от разного рода предположений. Публика явно заинтригована и выдвигает самые рискованные теории. Более того, такое буйство фантазий подвигло и официальные круги допустить несколько авторитетных утечек от названных и анонимных лиц с явной целью успокоить горячие головы. Властный месседж лаконичен: ничего сенсационного не предвидится, просто депутаты соберутся исключительно для того, чтобы одобрить ряд решений, предложенных правительством в сфере перестройки экономики. Мол, до сентября не было никакого смысла оставлять их в повешенном состоянии. Темпы принятия решений ускоряются, политика становится гибче и динамичнее.

Но публика все равно продолжает обсуждать варианты и причины экстраординарного сбора. В конце концов, очевидно, что новые законы в сфере регулирования экономики родились не за последние несколько дней. Такое невозможно даже в особых мобилизационных условиях СВО. А раз так, то почему нельзя было просто продлить работу Госдумы еще на неделю. Вряд ли депутаты возмутились бы такой переработкой. Они все люди сознательные, правильно оценивающие суть нынешнего момента.

А потому опять множатся предположения, что законы законами, но, дескать, будет еще закрытая от публики часть заседания. И в ее ходе депутаты сосредоточатся на чисто кадровых вопросах. Вопросах, которые уже назрели в нынешней крайне непростой для страны ситуации. В этой связи называются даже кандидаты на неминуемую отставку, мелькают имена последних системных либералов во власти. Намекают на то, что помещенный под домашний арест Владимир Мау дал ценные показания на своих прежних соратников и теперь срочно делаются оргвыводы. Тот самый случай, когда на каждый роток (тем более в Telegram) не накинешь платок.

Фото: РАНХиГС Владимир Мау

Впрочем, пока только известно, что парламентариям предстоит утвердить в новом вице-премьерском качестве главу Минпромторга Дениса Мантурова, который, однако, станет одиннадцатым заместителем Михаила Мишустина, а не заменит, как в кулуарах предполагали, Юрия Борисова.

Масла в огонь долила и Валентина Матвиенко, которая сначала вроде бы допустила, что и сенаторы могли бы собраться в тот же день. Потом такой вариант отвергла. Притом, что сенаторы, к примеру, утверждают главу Счетной палаты, о переменах в руководстве которой также немало разговоров. Словом, все чего-то ждут. И напряжение чувствуется , несмотря на успокаивающие заверения.

Между тем, вполне логично выглядит версия принципиально иного рода. Суть ее в том, что власти просто решили проверить мобилизационный потенциал нижней палаты парламента. А, может быть, и сената. Мол, мало ли какое сложится положение в ситуации противостояния с коллективным Западом. И действительно возникнет необходимость для срочного принятия неких судьбоносных законов. И сейчас важно проверить, насколько депутаты мобильны и сознательны, насколько способны быстро собраться даже в условиях летнего отпускного расслабления.

Впрочем, завтра все встанет на свои места. И фантазии, и многочисленные предположения уступят место рутинной депутатской работе.