Совфед разрешил оформлять ОСАГО на один день Совфед одобрил законопроект, разрешающий оформлять ОСАГО на срок от одного дня до года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня. Документ предусматривает уменьшение минимального срока действия полиса, разделяя договоры на два вида.

Согласно тексту законопроекта, ОСАГО можно будет действовать как в течение года с возможностью установить период использования от трех месяцев, так и в течение более короткого времени — от одного дня до трех месяцев. Краткосрочный договор будет вступать в силу через три дня после передачи страховой компании необходимых документов. При этом изменить срок действия полиса после заключения не получится.

Ранее также сообщалось о новых правилах урегулирования убытков по ДТП. Согласно поправкам к закону об ОСАГО, оформление необходимых документов теперь можно осуществить через портал «Госуслуги».

Автомобилисты, оформившие ДТП по Европротоколу, смогут направлять необходимые документы страховщику в режиме онлайн через личный кабинет на «Госуслугах» и через приложение «Госуслуги Авто». Там же будет сформировано заявление о возмещении убытка. При этом страховая компания сможет оперативно уведомить клиента о недостающих документах, которые будут направляться в виде электронных копий.