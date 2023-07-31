Работникам еще одного министерства запретили пользоваться iPhone Минкульт запретил сотрудникам использовать технику Apple

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство культуры России запретило своим сотрудникам пользоваться техникой компании Apple, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на распоряжение. Источник канала рассказал, что сейчас работники министерства приобретают новые смартфоны за свой счет, после чего им нужно будет перенести все свои данные со старых девайсов.

По данным «Осторожно, новости», запрет касается устройств iPhone, iPad и MacBook. О том, как будет проводиться контроль за использованием техники во время работы, не уточняется. По мнению собеседника канала, для этого могут проводиться служебные проверки.

С 17 июля сотрудникам Министерства промышленности и торговли России запретили использовать на рабочем месте мобильные устройства Apple, произведенные в США. Соответствующее распоряжение к должностным лицам ведомства и организациям, входящим в его ведение, разослал первый заместитель министра Василий Осьмаков.

Представитель Минпромторга подчеркнул, что решение последовало после получения в начале лета информации от ФСБ России о том, что Apple активно сотрудничает с американскими спецслужбами, включая Агентство национальной безопасности США (NSA). Эксперты выразили опасения, что такое сотрудничество ставит под сомнение заявления компании о конфиденциальности пользовательских данных.