Слуцкий: Зеленский признал ответственность за гостерроризм Слуцкий: Зеленский признал ответственность за гостерроризм словами о Крымском мосту

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen / Global Look Press

Словами о «нейтрализации» Крымского моста президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность за государственный терроризм, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, украинский лидер получает от западных союзников средства для убийства мирных граждан.

Зеленский признал ответственность за государственный терроризм. Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть «нейтрализована», заявил главарь хунты под молчаливое одобрение коллективного Запада на форуме по безопасности в Аспене, — написал Слуцкий.

На форуме также обсуждались американские поставки Вооруженным силами Украины, в числе которых ракета большой дальности ATACMS. Зеленский получает от Запада средства для совершения террористических актов, отметил депутат.

Что завтра — грязная бомба, провокация на ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями? И просчитывает ли такие риски Белый дом? — задался вопросом Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Вашингтон может выделить Киеву новый пакет военной помощи на $400 млн. В поставки будут включены боеприпасы, БТР Stryker, системы залпового огня HIMARS и другие вооружения.