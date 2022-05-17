Слуцкий обвинил США в остановке переговоров России и Украины Слуцкий: американские кураторы Зеленского внесли вклад в остановку переговоров с Россией

Леонид Слуцкий / Фото Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что вашингтонские кураторы президента Украины Владимира Зеленского внесли вклад в то, что переговоры с Россией остановились. В настоящее время они не ведутся ни в каком формате, отметил участник переговорной группы от России в Telegram.

Уверен, что именно вашингтонские кураторы Зеленского внесли немалый вклад в то, что переговоры, начавшиеся по просьбе Украины ещё 28 февраля, в конечном итоге обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате, — подчеркнул глава думского комитета по международным делам.

Слуцкий считает, что Вашингтону на Украине не нужен ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах, поскольку он ведёт гибридную войну против России чужими руками.

Госдепу не стоит пытаться создавать «условия» путём военной помощи Киеву. Бесполезно. Все цели специальной операции будут достигнуты, — заключил депутат.

Ранее стало известно, что заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко 17 мая заявил: украинская сторона пытается размыть положения, которые были согласованы на переговорах с Россией. О каких именно положениях идёт речь, он не уточнил, лишь подчеркнув, что нынешняя позиция Киева не способствует удовлетворительному ходу переговоров.